Ижевск, 21 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 21 января провели 2 370 123 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) Belova59 Анализы

За минувшие сутки лаборатории республики провели 6703 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4937 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3474 человек.

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