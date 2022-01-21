Вашингтон, 21 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Менеджеры компании Activision Blizzard обсуждают вопрос о том, стоит ли издателю отказаться от ежегодного выпуска игр серии Call of Duty. Об этом 21 января сообщает агентство Bloomberg.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

Как отмечают инсайдеры, многие сотрудники Activision Blizzard считают, что большие паузы между релизами игр — это именно то, что сейчас нужно франшизе. По их мнению, это позволит лучше прорабатывать новые проекты и вернуть интерес геймеров к играм серии, особенно после того, как продажи Call of Duty: Vanguard не оправдали ожиданий компании.

Если соответствующее решение будет принято, то Activision Blizzard начнёт реализовывать новый подход уже в следующем году, а новая игра Call of Duty выйдет в 2022-м.

Напомним, релиз Call of Duty: Vanguard состоялся 5 ноября 2021 года. ПК-версия игры получила на известном рейтинговом сайте Metacritic 72 балла (из 100) от критиков, при этом рядовые пользователи дали ей лишь 3,3 балла (из 10).