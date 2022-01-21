Париж, , 09:39 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили более 425 000 носителей коронавируса, сообщает Le Parisien.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время, по данным французского агентства общественного здравоохранения, 27 931 человек госпитализирован с COVID-19.

Кроме того, за сутки эпидемия унесла жизни 251 человека. Всего от COVID-19 во Франции умерли 128 173 человека.

Напомним, ревакцинацию во Франции прошли 33 078 821 человек.