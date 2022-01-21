Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Стоимость криптовалюты биткоин в ходе биржевых торгов снизилась более чем на 8%. Об этом 21 января свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что на данный момент цена биткоина составляет $38,537 тыс. и это снижение его цены на 8,11%.

Также указывается, что биткоин падает ниже отметки в $40 тыс. второй раз за нынешний месяц.

Отметим, накануне Банк России предложил запретить любые операции с криптовалютами в инфраструктуре российского финансового рынка.