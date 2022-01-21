В Симферополе отменили занятия во всех школах после сообщений о минировании
Симферополь, 21 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Занятия во всех школах Симферополя отменены 21 января, сообщили в пресс-службе администрации города.
Иван Шилов ИА REGNUM
В школе
«Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя», — заявил временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Максим Балахонов.
По последним, уточнённым данным, сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили утром 21 января на электронную почту 20 школ города. Проведена эвакуация, на месте работают экстренные службы.
Как сообщало ИА REGNUM, последние две недели в разных регионах России неизвестные «минировали» различные учебные заведения и административные учреждения. Так, в Сахалинской области сообщения о минировании поступают уже пятый день подряд. В всех случаях взрывные устройства не обнаруживали.