Симферополь, 21 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Занятия во всех школах Симферополя отменены 21 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя», — заявил временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Максим Балахонов.

По последним, уточнённым данным, сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили утром 21 января на электронную почту 20 школ города. Проведена эвакуация, на месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, последние две недели в разных регионах России неизвестные «минировали» различные учебные заведения и административные учреждения. Так, в Сахалинской области сообщения о минировании поступают уже пятый день подряд. В всех случаях взрывные устройства не обнаруживали.