Москва, , 09:37 — REGNUM Пострадавшие от антиковидных ограничений и пандемии отрасли экономики Москвы в 2021 году показали уверенный рост, сообщил 21 января вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов Stroi.mos.ru

По его словам, общий рост пострадавших отраслей в 2021 году составил примерно 63%. При этом лидерами по увеличению оборотов стали гостиницы — на 94% больше, чем в 2020 году, общий объём достиг 80 млрд рублей.

Увеличились обороты рынка СМИ и полиграфии — на 60% процентов (до 45,1 млрд рублей), сферы бытовых услуг — на 57% (до 110,3 млрд рублей), пострадавших секторов торговли — на 54% (до 2,7 млрд рублей), стоматологических услуг — на 50% (до 54,2 млрд рублей), общепита — на 44% (до 383 млрд рублей).

«В декабре 2021 года был установлен рекорд по оборотам: выручка пострадавших отраслей достигла 576 млрд рублей, на 25% превысив уровень ноября», — рассказал Ефимов.

Допандемийные обороты не смогли восстановить только туроператоры, хотя по сравнению с 2020 годом показатели на рынке показали уверенный рост — на 73%.