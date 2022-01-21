Омск, , 09:36 — REGNUM В Омске за неделю значительнее всего подорожали свежие огурцы — более чем на 5%. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в мэрии города.

Молоко Pixabay.com

Средняя стоимость огурцов в областном центре достигла 159 рублей за килограмм.

В диапазоне от 3 до 5% выросли цены на питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5−3,2% жирности (на 4,3%), морковь (на 3,2%), детские пустышки (на 3%).

В то же время за неделю в Омске подешевели детские подгузники (на 3%) и крем от опрелостей (на 6%). Немного снизились цены на овощные консервы для детского питания.

Подешевели вермишель (на 3,7%), колбаса полукопчёная и варено-копчёная (на 1,7%), картофель (на 1,7%), хозяйственное мыло (на 1,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю значительнее всего подорожали свежие помидоры, молоко и картофель.

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