Москва, 21 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Одной из причин снижения в РФ деловой активности малого и среднего предпринимательства в 2022 году станет борьба ЦБ РФ с ростом инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Предприниматель

«Деловая активность малого и среднего бизнеса в РФ снизится по ряду причин, — сказал он. — Во-первых, это борьба Банка России с инфляцией и вероятное продолжение повышения ключевой ставки. Данный фактор еще больше ухудшит доступность краткосрочного финансирования для МСП и охладит потребительский спрос, негативно влияя на объемы продаж в секторе МСП. Во-вторых, высокая база. Конец 2021 года был связан с высокими инфляционными ожиданиями и стремлением потребителя купить товары и услуги «впрок», поскольку граждане России видели, как быстро обесцениваются их доходы и сбережения по сравнению с предыдущим годом. В связи с этим реализованный в конце 2021 г. потребительский спрос может стать причиной просадки потребительской активности в I квартале 2022 года».

Третий фактор, на который указал Дорофеев, это рост процентных ставок, который предлагает интересные возможности для инвестиций.

«У населения появляются хорошие возможности не тратить свои сбережения, а положить их под процент на депозит или вложить в финансовые инструменты фондового рынка, на котором сейчас очень привлекательные доходности. А изменение модели потребительского поведения и рост склонности к сбережению замедлит деловую активность МСП в начале 2022 года», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2022 года в РФ ожидают замедления деловой активности малого и среднего бизнеса.