Пермь, 21 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Перми в 2022 году проведут чемпионат Европы по кёрлингу. Европейское первенство пройдет с 19 по 26 ноября. Об этом сообщает Всемирная федерация кёрлинга (WCF). Матчи дивизиона «А» пройдут на базе дворца «Молот», дивизиона «В» — в спорткомплексе им. Сухарева.

U.S. Air Force Кёрлинг

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, регион любит и умеет проводить большие спортивные мероприятия на самом высоком уровне, а пермские болельщики считаются одними из лучших в стране. Так, в начале 2021 года регион примет отборочные матчи сборной России по баскетболу, в марте пройдет Финал Кубка мира среди женщин по прыжкам на лыжах с трамплина — русский тур «Синяя птица», в мае Пермь впервые проведет командный Кубок России по боксу. Еще одним ярким и зрелищным событием в спортивной карте региона станет чемпионат Европы по кёрлингу.

Стоит отметить, в Пермском крае минспорта прорабатывает вопрос о возможности создания условий для занятий кёрлингом, а также изучает возможную коммерческую составляющую возведения новой инфраструктуры. Перспективы развития данного вида спорта могут быть учтены при проектировании новых инфраструктурных спортобьектов. Не исключается возведение специализированного спортсооружения в формате государственно-частного партнерства.