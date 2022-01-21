Москва, , 09:35 — REGNUM По итогам первого полугодия 2022 года продовольственная инфляция в России останется на высоком уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил эксперт Института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

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«По итогам первого полугодия 2022 года продовольственная инфляция (рост цен за 12 месяцев), по нашему мнению, останется на высоком уровне и составит 9,7%. При этом во втором полугодии показатель начнёт снижаться более интенсивно, в том числе за счёт нового урожая, и по итогам 2022 года составит 5,6%, — сказал Сафонов. — Инфляция на непродовольственные товары, по нашим предположениям, также останется на повышенном уровне в первое полугодие, как и в случае с продовольствием, за счёт статистического эффекта базы (по итогам июня — 7,9%). Во второй половине года мы прогнозируем её более существенное снижение за счёт улучшения ситуации с цепочками поставок и наращиванием производства и также эффекта высокой базы с выходом на 6,0% по итогам года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году непродовольственная инфляция в РФ будет уменьшаться.

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