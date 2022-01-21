Кабул, 21 января 2022, 09:35 — REGNUM Представитель Федерации крикета Афганистана объявил об увольнении её 14 членов.

Афганистан
Афганистан

По сообщению информационного агентства «Шафакна», представитель Федерации крикета Афганистана Мохаммад Фарид Хотак заявил, что после проверки деятельности отделений в провинциях 14 представителей организации были уволены, и их должности стали вакантными.

Сообщается, что после сдачи экзаменов на эти должности будут назначены молодые кадры.

В то же время федерация начал работать над системой приема жалоб и отзывов от населения, согласно которой каждый может обратиться с жалобами по электронной почте.