Кабул, 21 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Представитель Федерации крикета Афганистана объявил об увольнении её 14 членов.

Афганистан

По сообщению информационного агентства «Шафакна», представитель Федерации крикета Афганистана Мохаммад Фарид Хотак заявил, что после проверки деятельности отделений в провинциях 14 представителей организации были уволены, и их должности стали вакантными.

Сообщается, что после сдачи экзаменов на эти должности будут назначены молодые кадры.

В то же время федерация начал работать над системой приема жалоб и отзывов от населения, согласно которой каждый может обратиться с жалобами по электронной почте.