Калуга, 21 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Калуге суд приговорил 32-летнего бывшего работника страховой компании к принудительным работам за кражу денег компании при оформлении полисов ОСАГО и КАСКО. Об этом 21 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

Судом установлено, что с ноября 2019 года по февраль 2020 года, работая начальником отдела розничных продаж страховой компании, злоумышленник при выдаче страховых полисов ОСАГО и КАСКО вместо счёта компании зачислял деньки клиентов на личную банковскую карту. Преступными действиями подсудимого страховой компании причинен ущерб на сумму более 88 тыс. рублей.

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых злоумышленнику назначено наказание в виде года и шести месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.