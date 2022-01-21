Москва, , 09:33 — REGNUM В России по мере стабилизации ситуации с пандемией динамика среднедушевого потребления хлеба и хлебобулочных изделий вернется в рамки устоявшегося тренда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал данные Российской гильдии пекарей и кондитеров о том, что в РФ постепенно растет потребление хлебобулочных изделий.

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«Выявленный постепенный рост потребления хлеба и хлебобулочных изделий в 2021 году, по всей вероятности, носит временный характер, который выходит за рамки общей устойчивой тенденции сокращения среднедушевого потребления этих продуктов в России, — сказал Рамазанов. — В частности, среднедушевое потребление хлебопродуктов в пересчете на муку за последние 10 лет сокращается по 0,34% в год, в том числе по причине роста числа людей, придерживающихся рациона здорового питания и находящих другие альтернативы потреблению хлеба».

Как полагает Рамазанов, по мере стабилизации ситуации с пандемией динамика среднедушевого потребления хлеба и хлебобулочных изделий и цены на них вернутся в рамки устоявшегося тренда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году рост цен на хлеб будет обусловлен ростом издержек.