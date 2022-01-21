Белгород, 21 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило Белгородской области в 2022 году 19 млн рублей на развитие школьного туризма, сообщил 21 января губернатор Вячеслав Гладков.

ИА REGNUM Экскурсия в Кремле

По словам главы региона, новая образовательная программа позволит школьникам путешествовать по России с выгодой для семейного бюджета. Кроме того, в рамках экскурсий дети получат «интересные и познавательные знания о нашей огромной и замечательной стране».

«Одно из главных условий — поездка должна быть не менее 24 часов, а значит должна иметь одну ночевку. Подробную информацию мы постараемся распространить через школы. Конечно, очень надеюсь на то, что пандемийные ограничения позволят нам реализовать данную программу», — написал на своей странице в социальной сети губернатор.

Проект заработает с весны 2022 года.