Буэнос-Айрес, , 09:31 — REGNUM Власти Аргентины рассматривают возможность покупки партии российской прививки «Спутник» для вакцинации подростков. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава минздрава Аргентины Карла Виссотти.

Вакцинация против коронавируса в Аргентине (сс) Gobierno de la Provincia de Santa Fe

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По её словам, властям страны удалось достичь соглашения с компанией Pfizer относительно возможности поставок вакцины для детей до пяти лет в случае одобрения препарата для соответствующего возраста.

«То же самое мы делаем со «Спутником» в связи с данными о том, что анализируется его применение для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Процедура будет такой же — как только производитель передаст информацию Национальному управлению по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями [ANMAT], запросит одобрение, и оно будет получено, будет внесена поправка», — сказала Виссотти.

Министр также рассказала, что с компанией Pfizer удалось договориться о закупке дополнительной партии вакцин размером в 18,4 млн доз, в том числе пять миллионов — для применения в педиатрии.