Кабул, 21 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Бывший глава Высшего совета национального примирения Афганистана на встрече с послом Ирана в Кабуле поблагодарил Тегеран за помощь и сотрудничество с народом его страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», бывший председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла заявил в Твиттере, что встретился с Бахадором Аминианом, послом Исламской Республики Иран в Кабуле.

По его словам, на этой встрече стороны также обменялись мнениями о недавних переговорах в Тегеране.

Напомним, на прошлой неделе во время визита в Тегеран министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амира Хана Моттаки состоялась встреча делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Ахмадом Масудом и Исмаил Ханом.

В этой связи министр иностранных дел Ирана Амир Абдуллахиан на встрече с главой МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Ханом Моттаки в Тегеране подчеркнул необходимость обеспечения формирования инклюзивного правительства.

На встрече с послом Ирана в Кабуле Бахадором Аминианом Абдулла Абдулла также поблагодарил народ Ирана за помощь афганскому народу.

На встрече также присутствовали бывший заместитель председателя Высшего совета национального примирения Асадулла Саадати и бывший спикер Сената Афганистана Фазл Хади Муслияр.