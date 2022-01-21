Берлин, , 09:30 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 140 160 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 21 января сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 8 460 546.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончалось 170 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 116 485.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 7,178 млн человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 133 536 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, что также на тот момент было рекордным числом.