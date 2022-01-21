Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Посол США в Тбилиси Келли Дегнан посетила парламент Грузии, где встретилась с председателем правящей партии «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе и со спикером законодательного органа Шалвой Папуашвили. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Была возможность поговорить с председателем правящей партии и услышать их приоритеты на предстоящую сессию. Я была рада услышать, что на повестке дня стоят дальнейшие судебные реформы, гармонизация законодательства Грузии с Европейским Союзом», — сказала Дегнан.

Она подчеркнула, что ранее руководство Грузии пообещало провести реформы в стране. Посол считает, что для Грузии наступил «поворотный момент».

Стоит отметить, что Вашингтон и Брюссель настаивает на том, что в Грузии необходимо продолжить реформы по либерализации выборного и судебного законодательств. Летом 2021 года в парламент республики правящая партия внесла соответствующие законопроекты. Их дальнейшее движение приостановлено.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США: Грузия имеет полное право вступить в НАТО