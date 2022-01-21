с. Чигири, Амурская область, 21 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Амурской области в селе Чигири на дороги вышла наледь. В населённом пункте объявлен режим ЧС, сообщил 21 января ИА ПортАмур. Топят село грунтовые воды.

Markus60138 Наледь на дороге

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«В Чигирях в переулке Ягодный ключевая вода вышла на дороги, образовав наледь. Вода течет по дороге, заполнив сточные канавы, замерзает. Улица у нас тупиковая и возможности выехать нет, машина проваливается, а мы каждый день возим ребенка в школу», — рассказал житель села.

Глава села Любовь Андреева подчеркнула, что там, где выходит наледь, вообще нельзя было строить дома, но люди всё равно выкупили участки. Администрация Чигирей передаёт информацию о ситуации дорожникам, они пытаются бороться с наледью.

Специалисты из Санкт-Петербурга приехали в Чигири, чтобы установить причину выхода грунтовых вод на поверхность. Проводится научно-исследовательская работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на региональные трассы выходит наледь. Проблемы с ограничением движения по этой причине возникли в Зейском, Сковородинском и Тындинском районах на 20 участках. Проехать по дорогам возможно, они в удовлетворительном состоянии, но дорожным службам приходится ежедневно прилагать усилия по расчистке проездов и спуску воды.