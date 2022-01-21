Курган, , 09:28 — REGNUM В Курганской области директором департамента агропромышленного комплекса с 21 января 2022 года назначен Павел Кощеев. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Павел Кощеев Оперативный штаб Курганской области

С декабря 2021 года Павел Кощеев руководил департаментом в статусе исполняющего обязанности.

Павел Кощеев родился в 1981 году в селе Моховое Макушинского района. В 2003 году окончил Курганскую сельхозакадемию им. Мальцева. С 2006 по 2008 год преподавал в Курганской сельхозакадемии, являясь доцентом кафедры стандартизации, сертификации и птицеводства. С 2008 года работает в департаменте агропромышленного комплекса Зауралья.