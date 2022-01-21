Симферополь, 21 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Личное сообщение главе Республики Крым Сергею Аксёнову сможет написать каждый житель региона в социальной сети. Об этом сообщил 21 января сам Аксёнов в соцсетях.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«С сегодняшнего дня любой пользователь «ВКонтакте» может написать мне личное сообщение в этой социальной сети. Эта площадка станет одной из ключевых для приема обращений граждан и рассмотрения проблемных вопросов», — написал глава Крыма.

Решение он назвал важным шагом, отметив, что такой способ позволит укрепить обратную связь с гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года глава Крыма в ходе пресс-конференции сообщил журналистам, что намерен снижать свою активность в Facebook.