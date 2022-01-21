Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу
Яунде, 21 января, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Завершился групповой этап Кубка африканских наций по футболу. На турнире определились все пары соперников в 1/8 финала.
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Кубок Африканских Наций
В группе F первые два места заняли команды Мали и Гамбии, которые в последнем туре группового этапа обыграли Мавританию (2:0) и Тунис (1:0) соответственно.
Матчи 1/8 финала Кубка африканских наций состоятся с 23 по 26 января. В них сыграют:
- Камерун — Коморские острова,
- Буркина-Фасо — Габон,
- Сенегал — Кабо-Верде,
- Гвинея — Гамбия,
- Марокко — Малави,
- Нигерия — Тунис,
- Кот-д'Ивуар — Египет,
- Мали — Экваториальная Гвинея.
Кубок африканских наций проходит в Камеруне и завершится 6 февраля. Сборная Алжира, которая выиграла турнир в 2019 году, не смогла выйти из группы, заняв последнее место.
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