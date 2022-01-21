Махачкала, 21 января, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Дагестане создадут профильный военно-патриотический класс Росгвардии. Его откроют в Махачкале — на базе школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это будет второй подобный класс в республике. Ранее был создан класс Росгвардии на базе кизлярской школы №7, сообщили 21 января в пресс-службе регионального управления ведомства.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Росгвардия

С инициативой создания профильного класса выступил генерал Абдулхаким Гаджиев — депутат Госдумы. Он является председателем попечительского совета школы-интерната и взял на себя все расходы по обустройству класса.

Как отмечается, к обучению специальным дисциплинам, включенным в образовательную программу для учащихся класса Росгвардии, будут привлечены наиболее подготовленные офицеры отдельного батальона. Работа профильного класса будет способствовать военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и формированию гражданской позиции, отметили в Росгвардии.