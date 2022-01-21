Абдулино, Оренбургская область, 21 января 2022, 09:24 — REGNUM В городе Абдулино Оренбургской области прокуратура выявила нарушения при складировании убранного с улиц снега. Снежные массы сгружали возле реки Тирис. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уборка снега
Уборка снега
Orenburg.ru

Установлено, что чиновники администрации не определили место складирования снега, правоустанавливающие документы на определение площадки для складирования вывезенного снега на территории муниципального образования не оформлены в законном порядке.

В адрес главы Абдулинского городского округа было внесено представление с требованием устранить недостатки и принять меры к недопущению складирования снега на территории водоохранной зоны. После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения устранены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура предъявила претензии по поводу отсутствия в Оренбурге оборудованных согласно спецтребованиям площадок для складирования убранного с улиц снега.

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