Абдулино, Оренбургская область, 21 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В городе Абдулино Оренбургской области прокуратура выявила нарушения при складировании убранного с улиц снега. Снежные массы сгружали возле реки Тирис. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Orenburg.ru Уборка снега

Установлено, что чиновники администрации не определили место складирования снега, правоустанавливающие документы на определение площадки для складирования вывезенного снега на территории муниципального образования не оформлены в законном порядке.

В адрес главы Абдулинского городского округа было внесено представление с требованием устранить недостатки и принять меры к недопущению складирования снега на территории водоохранной зоны. После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения устранены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура предъявила претензии по поводу отсутствия в Оренбурге оборудованных согласно спецтребованиям площадок для складирования убранного с улиц снега.