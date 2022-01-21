Омск, 21 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Омской области будут судить подростка, обвиняемого в убийстве родственника.

Medvestnik.ru Уголовный кодекс

Как сообщили ИА REGNUM 21 января в областном следственном управлении СКР, завершено расследование уголовного дела против 16-летнего жителя Тевризского района. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть потерпевшего»).

По данным ведомства, 24 октября 2021 года подросток несколько раз ударил поленом по голове пьяного 56-летнего дядю. Несовершеннолетний защищал свою мать от нападок мужчины и угроз поджечь дом. От черепно-мозговой травмы потерпевший скончался.

Юноша находится под домашним арестом. Уголовное дело планируют в скором времени направить в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турочакском районе Республики Алтай вынесен приговор местному жителю за убийство человека.

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