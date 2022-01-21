Канберра, 21 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Австралия исключает возможность оказания прямой военной помощи Украине, сообщила министр иностранных дел страны Марис Пейн в ходе выступления по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Цитата из к/ф «Оружейный барон». Реж. Эндрю Никкол. 2005. Германия — США — Франция Оружие

«Австралия будет готова рассмотреть запросы (о помощи) в тех областях, где мы могли бы помочь Украине. Чтобы было ясно, речь идет не о прямой военной поддержке. С точки зрения Австралии, это не обсуждается», — сказала Пейн.

Она также добавила, что «никаких официальных запросов» австралийским властям от Киева пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Лондон поставил Украине несколько тысяч лёгких противотанковых ракет. Позднее министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес сообщил, что Великобритания готова отправить ещё большее оружия на Украину, чтобы попытаться помешать «любому российскому вторжению».