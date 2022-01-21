Варшава, 21 января 2022, 09:23 — REGNUM Власти Польши выступают в защиту Украины и не согласны делать уступки России в этом вопросе. Об этом 21 января заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч, его слова приводит канцелярия польского лидера.
«Польша поддерживает Украину, очень четко дает понять, что не согласится с агрессивной политикой России и выступает против уступок в этом вопросе. Мы считаем, что Украина заслуживает полной поддержки западного мира, союзников по НАТО», — сказал он.
Также Кумоч добавил, что переговоры между президентом Польши Анджеем Дудой и его коллегой с Украины Владимиром Зеленским, начавшиеся накануне в государственной резиденции «Висла», будут продолжены 21 января. При этом отмечается, что диалог лидеров двух стран касается ситуации с безопасностью в регионе и угрозах, якобы исходящих со стороны России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что любое пересечение российскими военными подразделениями границы с Украиной власти США расценят как вторжение.
Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.