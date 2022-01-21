Варшава, , 09:23 — REGNUM Власти Польши выступают в защиту Украины и не согласны делать уступки России в этом вопросе. Об этом 21 января заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч, его слова приводит канцелярия польского лидера.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша поддерживает Украину, очень четко дает понять, что не согласится с агрессивной политикой России и выступает против уступок в этом вопросе. Мы считаем, что Украина заслуживает полной поддержки западного мира, союзников по НАТО», — сказал он.

Также Кумоч добавил, что переговоры между президентом Польши Анджеем Дудой и его коллегой с Украины Владимиром Зеленским, начавшиеся накануне в государственной резиденции «Висла», будут продолжены 21 января. При этом отмечается, что диалог лидеров двух стран касается ситуации с безопасностью в регионе и угрозах, якобы исходящих со стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что любое пересечение российскими военными подразделениями границы с Украиной власти США расценят как вторжение.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.