Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Apple TV Plus выложил в сеть трейлер третьего сезона хоррор-сериала «Дом с прислугой». Ролик был опубликован 21 января на YouTube-канале потокового сервиса.

Телевидение Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Первый эпизод продолжения шоу Apple TV Plus покажет 21 января 2022 года. В третьем сезоне «Дома с прислугой», в рамках которого будут выпущены десять серий, к своим ролям вернутся все основные актёры: Лорен Эмброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри, а также Руперт Гринт.

Напомним, премьера первого сезона сериала «Дом с прислугой» состоялась 28 ноября 2019 года, первый эпизод второго вышел 15 января 2021-го. В качестве шоураннера (главного продюсера проекта) выступает режиссёр М. Найт Шьямалан.

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