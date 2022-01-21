Ростов-на-Дону, 21 января, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Житель Дагестана получил семь лет колонии строгого режима за вербовку своего знакомого в члены незаконного вооруженного формирования. Такое решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону по уголовному делу о содействии террористической деятельности, сообщили 21 января в пресс-службе суда.

(сс) CWitte Оружие

Как установлено судом, 31-летний уроженец села Узун-Отар Хасавюртовского района Дагестана Рагим Коркмасов в октябре 2020 года склонял своего знакомого к созданию незаконного вооруженного формирования и участию в нем.

Во время судебного процесса подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначено по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний семь лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Как стало известно, ранее, в 2021 году, Хасавюртовский районный суд приговорил Коркмасова к пяти годам колонии за попытку создания незаконного вооруженного формирования.