* Женщины-талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 января, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В столице Афганистана 20 января женщины прошли маршем в поддержку хиджаба. Они скандировали такие лозунги, как «Хиджаб — наша честь, мы не хотим демократии» и выражали своё удовлетворение правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Af.shafaqna.com Женщины в Афганистане

По сообщению информационного агентства «Шафакна», во время марша женщины несли «пропагандистские транспаранты» с лозунгами в поддержку ношения хиджаба и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сторонницы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также несли лозунги: «Хиджаб — наша честь, хиджаб — наше украшение, хиджаб — наша гордость».

Они также выразили свое удовлетворение политикой Исламского Эмирата, держа транспаранты с надписями: «Да здравствует исламская система», «Мы не хотим демократии, мы не хотим позора» и «Мы ненавидим демократию».

В последние дни установка этих плакатов в Кабуле талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с советами женщинам соблюдать ношение хиджаба вызвала негативную реакцию многих женщин.

Недавно некоторые женщины на митинге в Кабуле сняли чадру, не считая ее хиджабом.

Активистки заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не должны думать, что их действия при первом правлении можно повторить сейчас, что хиджаб не в обычае афганских женщин, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не должны думать, что они могут в очередной раз навязать афганцам все, что захотят.