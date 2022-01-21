Варшава, , 09:20 — REGNUM 20 января в Национальной библиотеке в Варшаве состоялось торжество в честь 275-й годовщины основания. Об этом сообщает Polskie Radio.

Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский во время выступления на мероприятии сказал, что судьба Национальной библиотеки отражает судьбу Польши.

«Как это бывало в судьбе Польши, наши учреждения, так же, как наш народ, умели поднять голову после трагических событий. И Национальная библиотека является символом постоянства и жизнеспособности польской культуры, а также тяжелого труда заботы о ней», — заявил Глиньский.

Приветственное письмо участникам торжества в честь 275-й годовщины основания Национальной библиотеки в Варшаве прислал президент Польши Анджей Дуда. В письме подчеркнуто, что Национальная библиотека — это «историческое место хранения самых ценных собраний национальной книжной сокровищницы».