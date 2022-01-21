Кызыл, , 09:20 — REGNUM В Туве вынесен приговор по делу о применение насилия против представителя власти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, на скамье подсудимых оказался 31-летний житель города Кызыла.

Уголовный кодекс РФ Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

По данным следствия, вечером 3 июля 2021 года обвиняемый в Тандинском районе устроил ДТП — его автомобиль Toyota RAV4 опрокинулся.

«Во время оформления процессуальных документов в связи с наличием у водителя признаков опьянения в служебном автомобиле, Ильин умышленно нанёс удары рукой и головой по лицу находившегося при исполнении должностных обязанностей инспектора», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний обвиняемый был признан виновным. С учётом тяжести и общественной опасности совершённого преступления, суд приговорил мужчину к выплате штрафа в размере 20 тыс. рублей.