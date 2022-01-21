Кишинёв, , 09:22 — REGNUM Жителям Молдавии нужно начать экономить тепло, газ и электричество в связи со сложной ситуацией на энергетическом рынке. Об этом заявила президент республики Майя Санду в видеообращении, распространённом пресс-службой главы государства.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы полностью зависим от рыночных цен, — сказала Санду. — Нам нужно научиться рациональней использовать энергию. Нужна теплоизоляция домов, где мы живем, надо экономить энергию в общественных учреждениях».

Президент упрекнула предшественников во власти в том, что они не способствовали развитию альтернативной энергетики в стране. Она также заявила, что полностью компенсировать населению подорожание газа не получится, так как на это не хватит средств в бюджете.

«Богатые страны — это не те, которые много тратят, а те, которые тратят рационально», — отметила Санду.

Напомним, цена на газ в январе для Молдавии, по условиям контракта с Газпромом, выросла с $450 до $647 за 1 тыс. кубометров. Из-за этого молдавская сторона с трудом собрала нужную сумму за газ, поставленный с 1 по 15 января. Газпром в случае просрочки платежа мог приостановить поставку газа в республику с 22 января.

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