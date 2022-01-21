Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о целенаправленной кампании по дискредитации городской власти и саботажу её работы, развёрнутой влиятельными и богатыми людьми, недовольными изменениями, которые происходят в регионе. Беглов подчеркнул, что не испугается и не отступит перед этим давлением и продолжит проведение реформ, разработанных правительством Северной столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Как сообщает «Фонтанка», губернатор дал оценку политической ситуации в городе вечером 20 января на встрече с руководителями театров и концертных организаций.

Александр Беглов сообщил о решимости довести до конца «мусорную» реформу, а также транспортную реформу, которая стартует весной 2022 года и продолжится летом. Он отметил, что город не вернется к практике использования реагентов на дорогах и сбрасывания собранного снега в водоёмы. Кроме того, власть продолжит требовать от застройщиков выполнения обязательств по созданию социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки и не отдаст им «город на растерзание».

По словам Беглова, недовольные деятельностью администрации Петербурга силы, обладающие финансовыми возможностями, развернули организованную заказную кампанию против него и городского правительства.

«Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом. Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, все, я пас? Не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я «не беру на лапу», — приводит источник слова губернатора.

Беглов отметил, что продолжит проводить реформы и доведёт их до конца. «Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно… А ошибки будем исправлять», — добавил губернатор Санкт-Петербурга.

Напомним, что в последние недели деятельность администрации Петербурга подвергается резкой критике со стороны жителей, жалующихся на плохую уборку снега и наледи, несвоевременный вывоз мусора и другие проблемы в сфере городского хозяйства и ЖКХ. Среди тех, кто недоволен сложившейся ситуацией и говорил об этом, был целый ряд известных в Петербурге людей. В медийной среде работа Смольного также оказалась в центре внимания многих СМИ, в том числе федеральных. Известная своим эпатажем группа «Ленинград» выпустила два видеоклипа, высмеивающие работу петербургской власти. Ряд наблюдателей предположили заказной характер этих выступлений.