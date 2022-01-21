Джакарта, 21 января 2022, 09:18 — REGNUM Перенос столицы Индонезии из Джакарты на остров Калимантан состоится в 2024 году, сообщает CNN Indonesia.
В законопроекте о переносе столицы Индонезии изложены планы по переносу столицы в 2022—2024 годах. Перенос столицы страны будет сопровождаться церемонией, посвященной 79-летию независимости архипелага.
Новая столица Индонезии получила название «Нусантара».
Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Малайзии готово помочь и найти решение в отношении статуса гражданства детей индонезийских рабочих.
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