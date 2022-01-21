Симферополь, 21 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Сообщения о минировании десяти общеобразовательных учреждений в Симферополе поступили утром 21 января, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Первыми атаке подверглись школы №№ 24 и 29, затем поступили сообщения о минировании ещё нескольких школ.

«Руководством школ выполняются мероприятия согласно инструкции», — уточнили в пресс-службе.

На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о минировании учебных учреждений в последние дни поступали в нескольких регионах России, во всех случаях взрывных устройств обнаружено не было. Так, ранее неизвестные сообщили о минировании Керченского политехнического колледжа, в Волгограде после «минирования» десятков школ СК начал проверку.