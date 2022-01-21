Варшава, , 09:16 — REGNUM Глава канцелярии президента Польши Якуб Кумох в интервью Polskie Radio заявил, что «Украина заслуживает всеобъемлющей поддержки Запада», и добавил, что текущие переговоры президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского «будут иметь продолжение».

Анджей Дуда и Владимир Зеленский President.gov.ua

«Эти переговоры продлятся сегодня до самого позднего вечера, будут иметь разные форматы, в которых мы будем участвовать. Мы хотим, чтобы между нашими государствами была полная координация. Мы пока не знаем, какими будут их итоги, но можем с уверенностью сказать, что Польша в любом случае будет поддерживать Украину всеми возможными способами», — сказал польский чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда 20−21 января принимает в польском городе Висла с официальным визитом президента Украины Владимира Зеленского. Центральной темой переговоров сторон служит обсуждение «вероятного нападения России на Украину».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе.