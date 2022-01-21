Москва, , 09:12 — REGNUM В России в минувшие новогодние праздники около 12 млн граждан отправились в путешествия по стране, тогда как в предыдущем году их было порядка 10 млн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Туризм Pixel2013

«Почти 12 млн граждан в новогодние и рождественские праздники отправились в путешествия по регионам России. В прошлом году, напомню, их количество составило около 10 млн», — цитирует его пресс-служба правительства.

Чернышенко уточнил, что наиболее востребованными традиционно стали экскурсионные программы, санаторно-курортный отдых. Российская туристическая отрасль к настоящему времени восстановилась на 87% от допандемийного уровня, заключил вице-премьер.

Отметим, развитие индустрии туризма внутри России не только помогает гражданам лучше узнать свою страну и хорошо провести время, но и обеспечивает новые рабочие места в регионах, помогает привлекать инвестиции для развития инфраструктуры — от этого выигрывают и туристы, и местные жители, и страна в целом.