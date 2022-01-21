Петропавловск-Камчатский, , 09:12 — REGNUM На Камчатке в 2021 года произошло пять ЧС техногенного характера и одна — природного. Итоги работы подсистемы РСЧС за год подвели в краевом управлении МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

МЧС Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

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Всего было зарегистрировано за год 2287 происшествий. Произошёл 61 пепловый выброс, 194 сейсмособытия, 1275 техногенных пожаров.

«Чрезвычайные ситуации и происшествия происходили в различных местах нашего края и практически всегда, в кратчайшие сроки, было организовано реагирование, принимались эффективные меры по защите и оказанию помощи пострадавшим снижению потерь и ущерба от негативных факторов», — отметил заместитель председателя правительства Камчатки Роман Василевский.

Как сообщало ИА REGNUM, в приёмную СК РФ в «ВКонтакте» поступила информация о том, что сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России заставляют передавать часть денежного довольствия руководству ведомства.