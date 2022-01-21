Улан-Удэ, 21 января, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Бурятии верующих попросили оставаться дома в период празднования Сагаалгана — нового года по лунному календарю. С таким призывом обратился ширээтэ лама (настоятель) Иволгинского дацана Буддийской традиционной сангхи России Аюр Цырендылыков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Egov-buryatia.ru Празднование Сагаалгана

По его словам, ранее в сангху обратились из регионального управления Роспотребнадзора с просьбой проводить религиозные ритуалы, в том числе обряд Дугжууба с минимальным числом участников.

«В связи с этим просим вас оставаться дома во время всех праздничных дней, особенно это касается пожилых людей старше 65 лет. Все пожертвования на молебны направлять в системе онлайн, расписания хуралов обновляются в группах дацана на Фэйсбук и Инстаграм каждые три дня», — отметил ширээтэ.

Во время молебнов в храмы будут заполнены не более, чем на 50% от максимальной вместимости. При этом основные ритуалы будут транслироваться по телевидению.

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