Токио, 21 января, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Власти КНДР должны следовать резолюциям Совета Безопасности ООН. С таким призывом к Пхеньяну обратились правительства Японии и США. Совместное заявление по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) опубликовано на сайте японского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

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В заявлении отмечено, что ликвидация ядерных и баллистических ракет Пхеньяна, а также других видов оружия массового уничтожения, должна быть «полной, необратимой и поддающейся проверке».

Также сообщается, что Япония «приветствует продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и ожидает развитие диалога по стратегической стабильности между Россией и США», пишет ТАСС. Помимо этого, Токио и Вашингтон призвали КНР «внести свой вклад в договоренности, которые понижают ядерные риски, повышают открытость и способствуют ядерному разоружению».

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине января КНДР провела успешный запуск двух тактических управляемых ракет. Они были запущены в западной части Северной Кореи и точно поразили островную цель в Восточно-Корейском море.

В этой связи в ООН выразили «сильную обеспокоенность» этими событиями и призвали Пхеньян сесть за стол переговоров. Как подчеркнул представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, международная организация выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова, а что касается теперешнего положения — нужно снизить напряжённость.