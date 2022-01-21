Уфа, , 09:12 — REGNUM Межрегиональный центр отдыха и оздоровления детей «Шифа» могут построить на условиях концессии в Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В детском оздоровительном лагере 40.mchs.gov.ru

Данный вопрос был рассмотрен на «Инвестчасе» в правительстве региона.

Сообщается, что инициатор проекта намерен построить в Зауралье круглогодичный центр детского отдыха нового формата на 350 мест. На реализацию данного проекта необходимо направить 2,2 млрд рублей. В центре будут сочетаться оздоровительное, спортивное, образовательное и профориентационное направления.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству республики тщательно проработать параметры проекта, а также перспективы развития системы детского отдыха с учётом работы нового центра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в нескольких городах Башкирии разработали проекты по строительству школ на условиях концессии.