Салехард, 21 января 2022, 09:10 — REGNUM На Ямале за последние 50 лет климат стал теплее на 3,5 градуса по Цельсию. Об этом сообщают учёные из Научного центра изучения Арктики.

Момент изучения ледника Обручева
Момент изучения ледника Обручева
Пресс-служба главы ЯНАО

Потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем в целом по планете, и приводит к уменьшению ледового покрова, деградации мерзлоты, изменению условий циркуляции атмосферы, увеличению осадков и погодным аномалиям, сообщают ямальские учёные.

«Выявлено, что из-за потепления на исследованной нами территории уменьшилась площадь озёр. На Тазовском полигоне — почти в полтора раза. Последствиями климатических изменений стали интенсивное разрушение берегов рек и эрозия почв», — прокомментировал результаты исследований заведующий сектором охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики, кандидат географических наук Роман Колесников.

Отмечается, что наиболее интенсивные изменения климата происходят в Ямало-Ненецком автономном округе с 2010 года, сделали выводы учёные на основе данных 1971−2020 годов, полученных с гидрометеорологических станций в Салехарде, Тарко-Сале, на мысе Марре-Сале и острове Белый.