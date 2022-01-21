Салехард, 21 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. На Ямале за последние 50 лет климат стал теплее на 3,5 градуса по Цельсию. Об этом сообщают учёные из Научного центра изучения Арктики.

Пресс-служба главы ЯНАО Момент изучения ледника Обручева

Потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем в целом по планете, и приводит к уменьшению ледового покрова, деградации мерзлоты, изменению условий циркуляции атмосферы, увеличению осадков и погодным аномалиям, сообщают ямальские учёные.

«Выявлено, что из-за потепления на исследованной нами территории уменьшилась площадь озёр. На Тазовском полигоне — почти в полтора раза. Последствиями климатических изменений стали интенсивное разрушение берегов рек и эрозия почв», — прокомментировал результаты исследований заведующий сектором охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики, кандидат географических наук Роман Колесников.

Отмечается, что наиболее интенсивные изменения климата происходят в Ямало-Ненецком автономном округе с 2010 года, сделали выводы учёные на основе данных 1971−2020 годов, полученных с гидрометеорологических станций в Салехарде, Тарко-Сале, на мысе Марре-Сале и острове Белый.