Элиста, , 09:19 — REGNUM В Калмыкии перед судом предстанут жители Ростова-на-Дону, обвиняемые в бандитизме, разбое, убийстве, хищении и хранении оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи полагают, что житель Ростовской области в начале 2014 года сформировал преступную группу, которая орудовала на территории Ростовской области и соседних регионов. С 2014 по 2017 годы бандиты совершили разбойные нападения на ростовчан, в ноябре 2020 года — на колбасный цех и домовладение жителя Сарпинского района Калмыкии. Владелец предприятия и его супруга получили тяжёлые травмы, работник предприятия скончался.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены для рассмотрения по существу в Верховный суд Калмыкии.