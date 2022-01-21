Нур-Султан, , 09:05 — REGNUM В Казахстане за последние сутки выявили 16 284 случая заражения коронавирусом, что является абсолютным «рекордом» для республики. Об этом 20 января сообщает пресс-служба минздрава республики.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

За время пандемии в республике выявили 1 117 160 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 980 844 человека, в том числе 2256 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 124 744 носителя коронавируса, из которых в стационарах размещены 8929 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 111 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе шестеро умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 15 872 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 2236 человек. Скончались четыре пациента с диагнозом COVID-19.