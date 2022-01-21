Брюссель, , 09:05 — REGNUM Разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу ограничений на экспорт на ряд видов древесной продукции из России, введенных 2 января, начала Еврокомиссия (ЕК). Об этом 20 января сообщила пресс-служба ЕК.

Еврокомиссия Glyn Lowe PhotoWorks

«В пятницу (21 января — ред.) ЕС обращается с запросом в ВТО о проведении консультаций с Россией относительно экспортных ограничений, введенных Россией на древесную продукцию. Экспортные ограничения заключаются в значительном повышении экспортных пошлин на некоторые виды продуктов и радикальное сокращение числа таможенных пунктов, через которые такой экспорт может осуществляться», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также ЕК указывает, что считает введенные российской стороной ограничения серьезным образом подрывающими деревообрабатывающую промышленность ЕС, ориентированную на экспорт необработанной древесины из России, а также, что они способствуют «серьезной неопределенности на мировом рынке древесины».

Кроме этого, утверждается, что, согласно нормам ВТО, «Россия обязалась применять максимальные пошлины в 13% и 15% для разных пород дерева, тогда как новые пошлины доходят до 80%».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет искать точки соприкосновения с Евросоюзом, если в Брюсселе откажутся от мифологемы о российской угрозе и сменят курс на более прагматичный и взаимовыгодный.