Магадан, , 09:17 — REGNUM Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили реализацию механизма инфраструктурных проектов в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Колыма Димон17

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«Новые механизмы федерального финансирования, такие как инфраструктурные бюджетные кредиты и возможность инфраструктурной поддержки новых инвестиционных проектов за счёт высвободившихся средств после реструктуризации бюджетных кредитов регионов смогут помочь в модернизации инфраструктуры региона, созданию новых рабочих мест и привлечению специалистов», — сказал Решетников.

Носов отметил, что работа властей Магаданской области направлена на создание социальных объектов: образования, здравоохранения, спорта и других, инженерной инфраструктуры, отвечающих всем современным требованиям. Проекты будут реализованы с использованием механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

Отмечается, что в рамках механизма инфраструктурных бюджетных кредитов Колыме были выделены 622 млн рублей на строительство областной поликлиники в Магадане в рамках комплексной застройки территории Горохового поля.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика России может расти более чем на 3% в год заявил Максим Решетников на Гайдаровском форуме.